В Англии археологи нашли более трех тысяч скелетов 450-летней давности

Накануне во время строительства железнодорожной системы Crossrail у вокзала Ливерпуль-стрит в Англии археологи нашли останки более трех тысяч человек.

Накануне во время строительства железнодорожной системы Crossrail у вокзала Ливерпуль-стрит в Англии археологи обнаружили останки более трех тысяч человек. Об этом пишет "Росбалт".



Возраст скелетов примерно 450 лет, рассказали ученые из Лондонского музея археологии.



Место, где были обнаружили останки, ранее принадлежало Бетлемской королевской больнице и использовалось в 1569—1739 годах. Исследователи выяснили, что скелеты принадлежали британским мигрантам, переехавшим в Лондон из сельской местности с целью заработать. Причинами преждевременной смерти были плохая гигиена, грязная вода, отсутствие санитарии и такие заболевания, как чума, сифилис и туберкулез.

Помимо этого, ученые проанализировали налет на зубах одного из черепов, который показал, что люди использовали растения для лечения болезней.

