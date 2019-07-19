В Великобритании спорткар после столкновения влетел в зрителей подростков

По меньшей мере 14 подростков пострадали в жутком ДТП, возможно, 2 из них погибли.

В Великобритании пострадали 14 подростков на спортивных гонках.

Жуткая трагедия произошла в городе Стивенидж (Великобритания) накануне вечером, 18 июля. На традиционных гонках, где молодые люди демонстрируют свои модифицированные машины и умение управлять ими, произошло столкновение двух спорткаров. После столкновения одну из машин вынесло на толпу зрителей подростков.

В результате пострадали 14 человек, сообщает ВВС. 12 человек были госпитализированы в госпиталь. Состояние некоторых из них тяжелое. Очевидцы сообщают, что возможно двое подростков погибли. Пострадавшим от 14 до 17 лет.

На опубликованных кадрах видео, запечатлен момент столкновения спорткаров.

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Видео: Twitter/@mvmoxford

Фото: DailyMail