Королева Англии опубликовала первый пост в своем аккаунте Instagram

Сам пост содержит фотографию, где изображено письмо основоположника первой в своем роде аналитической вычислительной машины Чарльза Бэббиджа.

Английская королева Елизавета Вторая поделилась с поддаными, а также ее поклонниками по всему миру первым постом, опубликованным в соцсети Instagram, где королева зарегистрирована.

В подписи к фото королева отметила, что опубликовала фотографию, находясь в лондонском музее науки. По словам её величества, ей было интересно увидеть это письмо из Королевского архива. Пост королева подписала своим именем.

Сам пост содержит фотографию, где изображено письмо основоположника первой в своем роде аналитической вычислительной машинки Чарльза Бэббиджа. Он адресовал ее прапрадеду королевы принцу Альберту.

В письме Бэббидж рассказывает королеве Виктории и принцу Альберту об изобретении "Разностной машины", первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона. написала она

Поклонников королевы пост весьма заинтересовал и ни надеются, что последующие публикации в ее профиле также продолжатся.

Источник: сетевое издание "News.RU"