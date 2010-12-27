Королева Англии опубликовала первый пост в своем аккаунте Instagram

Английская королева Елизавета Вторая поделилась с поддаными, а также ее поклонниками по всему миру первым постом, опубликованным в соцсети Instagram, где королева зарегистрирована.
В подписи к фото королева отметила, что опубликовала фотографию, находясь в лондонском музее науки. По словам её величества, ей было интересно увидеть это письмо из Королевского архива. Пост королева подписала своим именем.
Сам пост содержит фотографию, где изображено письмо основоположника первой в своем роде аналитической вычислительной машинки Чарльза Бэббиджа. Он адресовал ее прапрадеду королевы принцу Альберту.
В письме Бэббидж рассказывает королеве Виктории и принцу Альберту об изобретении "Разностной машины", первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона.
написала она
Поклонников королевы пост весьма заинтересовал и ни надеются, что последующие публикации в ее профиле также продолжатся.
Источник: сетевое издание "News.RU"
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