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В Ангарске спасли ребенка, повисшего на прутьях балкона

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Очевидец помог затащить мальчика внутрь помещения.

На территории Иркутской области мужчина спас ребенка, который повис на прутьях балкона. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях. Известно, что мальчик самостоятельно перебрался через перила на шестом этаже здания в 22-ом микрорайоне города Ангарска. Местный житель заметил, что человек нуждается в помощи и через собственный балкон затащил потерпевшего внутрь помещения. По факту инцидента ведется проверка. Представители прокуратуры выяснили, что ребенок остался дома один без присмотра, в результате чего попал в опасную ситуацию.

Причины и условия произошедшего устанавливаются. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

сообщение прокуратуры по региону

Возбуждено уголовное дело после аварии под Тосно, в которой погиб ребенок.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ангарск, дети, иркутская область, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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