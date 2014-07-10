Ребенок не пострадал, он повредил несколько автомобилей.

В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП. Очевидцы заметили, что несовершеннолетний водитель начал маневрировать по территории вокруг жилого дома. Оказалось, что мальчик смог завести микроавтобус отца и успел наехать на два транспортных средства. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители правоохранительных органов по Краснодарском краю. Инцидент произошел вечером в понедельник, хотя ролик стал распространяться по социальным сетям только сейчас.

Сотрудники полиции Анапы установили личность водителя автомобиля Ford Transit, совершившего ДТП во дворе дома на Анапском шоссе. Установлено, что микроавтобусом управлял восьмилетний мальчик. пресс-служба МВД по региону

Установлено, что ребенок самостоятельно проник в салон машины, где нашел ключи в замке зажигания. Автомобиль тронулся с места и проехал по придомовой территории. Мальчик не справился с управлением, задев припаркованные автомобили. Сам "водитель" не пострадал. О ситуации полиции рассказал велосипедист, который вызвал наряд ДТП. Сотрудники обнаружили мальчика на переднем пассажирском сиденье Ford Transit. Мальчик вместе с родителем были доставлены в отделение по делам несовершеннолетних для оформления необходимых документов.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт