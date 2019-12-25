В Анапе в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

Одна из женщин, находившаяся в тяжелом состоянии, скончалась в реанимации.

В Анапе в ДТП с микроавтобусом пострадали местные жители. Источник в экстренных службах Краснодарского края рассказал, что пострадали девять человек. После этого стало известно о том, что одна женщина скончалась. До этого пациентка находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Семь человек госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь сообщение МЧС по региону

В ведомстве уточнили, что состояние всех госпитализированных - тяжелое. В МВД Краснодарского края заявили, что в больницу доставлено только шесть пострадавших.

Один из автобусов ведомственный, приписан к одной из здравниц, следовал из Анапы. Второй осуществлял частные перевозки. Один из них ехал пустой, без пассажиров сообщение управления по делам ГО И ЧС Анапы

Напомним, что полиция организовала проверку по факту аварии. По предварительной информации, одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения. Один автобус - вахтовый, второй - заказной. В последнем находилось два человека (водитель и сменщик). Они оба пострадали. В первом автобусе ехало девять человек, из которых пострадали четверо.

Возглавить Анапу предложено вице-губернатору Краснодарского края.