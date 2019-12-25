Возглавить Анапу предложено вице-губернатору Краснодарского края Василию Швецу.
С предложением выступил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он заявил, что Швец может стать врио мэра Анапы, а после и главой города-курорта.
Кондартьев отметил, что вице-губернатор две недели проработал во главе анапской комиссии, узнал о проблемах города и основных направлениях его жизни. При этом чиновник уже более трёх лет курирует в регионе курортную отрасль.
Он понимает, что нужно гостям и жителям города.
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
По его словам, решающим в назначении станет голосование депутатов местного законодательного собрания. Кондратьев отметил, что Швецу предстоит серьёзная работа по многим городским вопросам и подчеркнул, что Анапе нужно вернуть былую славу. Глава региона считает, что нужно сделать её курортом будущего — то есть современной, удобной и комфортной.
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