Анапе нужно вернуть былую славу.

Возглавить Анапу предложено вице-губернатору Краснодарского края Василию Швецу.

С предложением выступил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он заявил, что Швец может стать врио мэра Анапы, а после и главой города-курорта.

Кондартьев отметил, что вице-губернатор две недели проработал во главе анапской комиссии, узнал о проблемах города и основных направлениях его жизни. При этом чиновник уже более трёх лет курирует в регионе курортную отрасль.

Он понимает, что нужно гостям и жителям города. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

По его словам, решающим в назначении станет голосование депутатов местного законодательного собрания. Кондратьев отметил, что Швецу предстоит серьёзная работа по многим городским вопросам и подчеркнул, что Анапе нужно вернуть былую славу. Глава региона считает, что нужно сделать её курортом будущего — то есть современной, удобной и комфортной.

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