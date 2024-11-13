Злоумышленники находили клиентов при помощи созданного ими онлайн-магазина.

В Амурской области полиция пресекла деятельность лаборатории по синтезированию мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, двое жителей Благовещенска организовали в гараже подпольное наркопроизводство. Готовую криминальную продукцию сообщники сбывали через тайники-закладки. Кроме того, они находили клиентов при помощи созданного ими онлайн-магазина.

Сыщики вышли на след злоумышленников. Из гаражного помещения полицейские изъяли весы, упаковочный материал, лабораторное оборудование, а также вещество желтого цвета, в котором содержалось 350 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье ликвидировали нарколабораторию с мефедроном.

Видео: УМВД по Амурской области.