В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию с мефедроном

Ирина Волк рассказала о работе МВД по предотвращению распространению наркотиков.

На территории Московской области российские правоохранительные органы и силы Росгвардии ликвидировали нарколабораторию, производившую мефедрон. По подозрению в незаконном обороте запрещенных средств оперативниками был задержан житель столицы. Соответствующее заявление в социальных сетях журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что согласно предварительным сведениям, злоумышленник арендовал ангар в деревне Ольховке. Мужчина оборудовал в там лабораторию для изготовления наркотиков. Подозреваемый пойман на месте производства товара. В ходе обыска оперативники нашли свыше девяти килограммов кристаллического вещества, а также емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и прочие предметы.

Согласно заключению эксперта, изъятое сухое вещество является мефедроном. пресс -служба МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранту расследования сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа