В Новосибирске выясняют обстоятельства ночевки тигренка в пятиэтажке

Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях.

Российские правоохранительные органы, Росприроднадзор и прокуратура выясняют обстоятельства и законность появления тигренка в центре Новосибирска. Инцидент произошел в ночь на 8 ноября вблизи одной из местных многоэтажных жилых зданий. Видеозапись с диким зверем появилась в социальных сетях. Telegram-канале распространили ролик, заснятый камерой домофона. В кадре заметно, что местный житель из ящика в багажнике легкового автомобиля выводит на поводке, а затем заводит в подъезд тигренка. Очевидцы добавили, что утром животное покинуло съемную квартиру. Сейчас надзорные ведомства занимаются установлением местонахождения зверя, а также его собственника и оценивает условия содержания питомца.

Сообщение о данном инциденте в полицию поступило сегодня. Сотрудниками полиции будут проведены необходимые мероприятия в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости