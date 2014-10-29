В Новосибирском зоопарке родился птенец белоголового орлана

За два месяца птенец подрос, его постепенно приучают к самостоятельности.

В Новосибирском зоопарке впервые родился птенец белоголового орлана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что птенец появился на свет 29 мая, но первые несколько недель его нельзя было увидеть. В зоопарке уточнили, что родители рьяно охраняли гнездо с малышом. За два месяца птенец подрос, его постепенно приучают к самостоятельности. Также сообщается, что белоголовые орланы продолжают защищать гнездо от посторонних.

Ранее Ленинградский зоопарк показал, как тигр Амадей проводит утро.

Видео: Telegram / Новосибирский зоопарк