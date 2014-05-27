Машина скорой помощи не смогла подъехать к подъезду.

В Амурске врачи "скорой" прокатили пациента на носилках по льду. Ролик с инцидентом распространился в социальных сетях. Заведующий отделением в данном городе Хабаровского края Анатолий Сопов прокомментировал журналистам "РИА Новостей" ситуацию. Он объяснил, что карета медиков не смогла подъехать к подъезду дома из-за обледенения дороги, а также имеющегося на ней уклона.

Со слов фельдшеров, поступил вызов от прохожих-очевидцев, что возле дома по улице Строителей, 69 лежит мужчина и не может подняться. Бригада выехала на место. Там подъем, где-то градусов 30, и машина скатывалась. Анатолий Сопов, эксперт

Напомним, что на Хабаровский край 9 ноября обрушился циклон. В результате чего тротуар в около дома, в котором произошли упомянутые события, покрылся ледяной коркой.Врачи установили, что пациент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог самостоятельно подняться.

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Фото и видео: Telegram / Amur Mash