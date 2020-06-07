В Алтайском крае начали снимать коронавирусные ограничения

Самоизоляции остается обязательной для тех, кто прибыл в регион из других субъектов страны.

Оперативный штаб по профилактике и предотвращению коронавирусной инфекции Алтайского края разрешил местным жителям заниматься спортом на улице, проходить плановые медицинские осмотры, а также посещать зоопарки.

Сообщается, что регион выполняет Методические рекомендации Роспотребнадзора по ключевым показателям. Речь идет о коэффициенте распространения инфекции, охвате тестирования и наличии свободных коек в больницах края.

При этом самоизоляции остается обязательной для тех, кто прибыл в регион из других субъектов страны. Оперативный штаб при этом разрешил возобновить работу санитарно-курортным организациям с медицинской лицензией. Кроме того, ограничения сняли для непродовольственных магазинов.

Напомним, по последним данным на Алтае коронавирусом заразились 2319 человек, поправились 1096, скончались 14 пациентов.