В Алтайском крае полиция изъяла партию безакцизных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, 36-летняя жительница города Рубцовска подозревается в незаконном обороте безакцизных сигарет. Злоумышленница оптом в других регионах покупала табачную продукцию иностранного производства, на которой отсутствовала маркировка. Она реализовывала нелегальный товар местным предпринимателям небольшими партиями.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили на складе, который арендовала женщина, 12 767 пачек нелегальных сигарет. Общая сумма изъятой продукции составила почти два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

