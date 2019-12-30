В Алтайском крае мужчина застрелил своих гостей, а затем сжег тела в машине

Следком опубликовал видео с места происшествия.

В Алтайском крае житель села застрели своих гостей из ружья, затем вывез тела на машине и поджег машину вместе с убитыми.

Следком сообщает, что в поселке Затон Алтайского края был обнаружен сожжённый автомобиль с телами двух человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство двух лиц". Вскоре был задержан подозреваемый по данному делу. Им оказался 35-летний мужчина, житель соседнего села Бобровка,

Как удалось выяснить следствию, убитые приехали к мужчине в гости из Барнаула в гости. В ходе ссоры между хозяином и гостями мужчина достал ружье и застрелил друзей. После двойного убийства хозяин переложил тела на заднее сиденье их же машины и вывез в поселок Затон, где поджег авто. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.

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Видео: Следком