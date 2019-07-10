Опубликовано видео ограбления банка ВТБ в Бийске на Алтае

Неизвестный накачал банкомат газом из баллона.

Сегодня утром, 10 июля, в Бийске неизвестный ограбил банк ВТБ.

Около 3 часов 50 минут по местному времени жители в районе переулка Коммунарский услышал взрыв. Очевидец сообщил, что мужчина в черной куртке и в кепке с большой сумкой убегал от банка в сторону школы №12. Как выяснилось, неизвестный мужчина вошел в помещение с банкоматами, накачал газом из баллона банкомат и взорвал его. Затем собрал часть купюр и скрылся. Кроме банкомата серьезно пострадало от взрыва и помещение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причина ущерба и сумма похищенного устанавливается. Грабителя ищут.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю, ВК, Инцидент Бийск

Видео: HUE