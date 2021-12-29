В "Аллегро" не смогли попасть 10% купивших билеты пассажиров с момента запуска

По словам Хурри, это обусловлено тем, что на границе нет возможности в поезде проводить отдельное тестирование на ковид.

В поезда "Аллегро" с момента запуска, с 12 декабря 2021 года, допускают пассажиров с "ковидными справками". Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на директора финско-российских пассажирских перевозок Викторию Хурри.

По словам Хурри, это обусловлено тем, что на границе нет возможности в поезде проводить отдельное тестирование на ковид. Справки необходимы пассажирам с обеих сторон. Она добавила, что туризм пока ещё закрыт, допускаются только граждане по отдельным причинам. Если такой допуск есть, тогда проверяются ковидные справки.

Так, не допущенных меньше 10%, потому что не все еще осведомлены о необходимости "ковидной" справки.

Ранее поезд "Аллегро" отправился с Финляндского вокзала в Хельсинки впервые за два года.

Фото: Вконтакте / Российские железные дороги (ОАО "РЖД")