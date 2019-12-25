В Петербурге расчистили от снега Александровский сад

Сегодня сады, парки и скверы убирают от снега около 400 единиц техники и 1140 работников ручного труда.

В среду, 8 декабря, специалисты садово-парковых предприятий привели в порядок Александровский сад: расчистили аллеи, скамейки и дорожки от снега, а также обработали песком и гранитной крошкой участки дорожек, на которых образовался гололед, пишет портал "Городская среда Петербурга". Всего в городе необходимо расчистить от снега 435 га территорий зеленых насаждений.

Как рассказал начальник управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга Сергей Ляховненко, чиновниками разработана адресная программа первоочередной уборки – то, что необходимо убрать до 8 часов утра в случае снегопада или гололеда. В список вошли наиболее важные сады, скверы и парки, через которые петербуржцы проходят, чтобы попасть на остановку или в метро с утра.

К "жителям" парков и садов комитет относится бережно, поэтому специалисты не используют соль. Поскольку она негативно сказывается на состоянии деревьев, кустарников и газонов. Сегодня сады, парки и скверы убирают от снега около 400 единиц техники и 1140 работников ручного труда.

Также активно расчищают от снега городские дворы. С 30 ноября в Петербурге полностью и частично расчистили от снега 15 тысяч дворов, подходов к парадным, дорожек и контейнерных площадок. Во дворах трудятся более 7 тысяч дворников, 700 единиц техники и 1800 средств малой механизации. Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах.

Фото: Городская среда Петербурга