В Александровском парке почтили память погибших при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Участники акции сделали бумажных журавликов.

В четверг, 6 августа, в Александровском парке прошла памятная акция.

Акция была приурочена к 75-летию бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Участники сложили 1 300 бумажных журавликов надежды. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал в парке и поделился кадрами журавликов.

Напомним, что утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 "Enola Gay", сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу "Little Boy" эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Бомбу на Нагасаки сбросили 9 августа.

Ранее мы писали, что город отметит 76-ю годовщину окончания Ленинградской битвы.

Видео: Piter.TV