В Адмиралтейском районе злоумышленник ударил женщину и скрылся с ее сумкой

Содержимое сумки оценивается в 60 тысяч рублей.

Полиция Адмиралтейского района разыскивает злоумышленника, который похитил сумку на Казанской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 18-го июня, 34-летняя петербурженка сообщила в полицию Адмиралтейского района о краже. Она сообщила, что на Казанской ул. д. 48 ее ударил злоумышленник. После этого она обнаружила пропажу своей сумки. В ней были два паспорта, ключи, мобильный телефон, ноутбук, а также кошелек с деньгами и банковскими картами. В целом ущерб составил 60 тысяч рублей.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на крупную сумму обворовали жительницу Курортного района.

Фото: pixabay.com