Злоумышленники украли из частного дома в Курортном районе 300 тыс.рублей

Они попали в дом, взломав входную дверь.

Полиция Курортного района разыскивает злоумышленников, проникших в частный дом. Об этом 18-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 18-го июня, в полицию обратилась 56-ти летняя женщина. Она сообщила, что накануне, 17-го июня, в районе с 12.45 до 14.20 в ее дом в Курортном районе проникли неизвестные. Они взломали замок входной двери и похитили несколько конвертов с деньгами. Грабители забрали с собой около 300 тысяч рублей.

Полиция предприняла меры по розыску и задержанию злоумышленников. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Ранее Piter.TV рассказал о задержании гражданина, который украл мобильный телефон в супермаркете.

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