В домах Адмиралтейского района временно отключался свет

Во вторник, 3 ноября, некоторые жители Адмиралтейского района Петербурга временно остались без света. Как сообщила Piter.TV пресс-служба "Россети Ленэнерго", специалисты сразу же выехали на место после сообщения об отключении и провели ремонтные работы.
Свет пропал в домах на улице Декабристов. Это произошло из-за технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. С 15:00 потребителя вновь получают электроэнергию.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на новогоднее оформление Петербурга в этом году потратят в два раза меньше.
Фото: Piter.TV
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