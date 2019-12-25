В домах Адмиралтейского района временно отключался свет

На данный момент ремонтные работы завершены.

Во вторник, 3 ноября, некоторые жители Адмиралтейского района Петербурга временно остались без света. Как сообщила Piter.TV пресс-служба "Россети Ленэнерго", специалисты сразу же выехали на место после сообщения об отключении и провели ремонтные работы.

Свет пропал в домах на улице Декабристов. Это произошло из-за технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. С 15:00 потребителя вновь получают электроэнергию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на новогоднее оформление Петербурга в этом году потратят в два раза меньше.

Фото: Piter.TV