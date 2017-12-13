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В Адмиралтейском районе сбили 3-этажную сосульку
Вчера, 19:46
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ProkVad
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В Адмиралтейском районе сбили 3-этажную сосульку

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Длина сосульки составляла примерно 9 метров.

Вчера в сети появилась фотографии сосульки, которая образовалась в одном из дворов Петербурга.

Сегодня пресс-служба администрации Адмиралтейского района сообщила, что адрес нахождения гигантской сосульки был выявлен мобильной бригадой Адмиралтейского района, и она была сбита.

В ходе проверки мобильной бригады Адмиралтейского района установлено, что речь идет о дворовой территории дома №6 в Большом Казачьем переулке. Дом находится в управлении частной управляющей компании – ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района". 

УК в кратчайший срок ликвидировала сосульку-гиганта с кровли дома в Большом Казачьем переулке.

Говорится в сообщении пресс-службы

Длина сосульки была более, чем три этажа - примерно на девять метров.

Также сообщалось, что наледь не представляла угрозы для жильцов – сосулька находилась во дворце-колодце, а территория была огорожена. 

Также необходимо было устранить причину ее образования (предположительно – свисающий провод).

"Да это же сталактит", "Пожарная сосулька для эвакуации", "Копье судьбы", "Сосулька сына маминой подруги", - юморят подписчики в комментариях на сайте "Пикабу".

Фото: ВКонтакте / Копилка для Путника

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Теги: адмиралтейский район , зима , сосулька
Категории: Лента новостей Новости СПб

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