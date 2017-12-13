В Адмиралтейском районе сбили 3-этажную сосульку

Длина сосульки составляла примерно 9 метров.

Вчера в сети появилась фотографии сосульки, которая образовалась в одном из дворов Петербурга.

Сегодня пресс-служба администрации Адмиралтейского района сообщила, что адрес нахождения гигантской сосульки был выявлен мобильной бригадой Адмиралтейского района, и она была сбита.

В ходе проверки мобильной бригады Адмиралтейского района установлено, что речь идет о дворовой территории дома №6 в Большом Казачьем переулке. Дом находится в управлении частной управляющей компании – ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района". УК в кратчайший срок ликвидировала сосульку-гиганта с кровли дома в Большом Казачьем переулке. Говорится в сообщении пресс-службы

Длина сосульки была более, чем три этажа - примерно на девять метров.

Также сообщалось, что наледь не представляла угрозы для жильцов – сосулька находилась во дворце-колодце, а территория была огорожена.

Также необходимо было устранить причину ее образования (предположительно – свисающий провод).

"Да это же сталактит", "Пожарная сосулька для эвакуации", "Копье судьбы", "Сосулька сына маминой подруги", - юморят подписчики в комментариях на сайте "Пикабу".

Фото: ВКонтакте / Копилка для Путника