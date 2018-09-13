В Адмиралтейском районе у пяти светофоров появилось звуковое сопровождение

За 2019 его планируют установить на 115 адресах.

В Адмиралтейском районе пять светофоров подключили к звуковому сопровождению. Это сделает переход через дорогу для маломобильных групп более безопасным. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Звук появился на светофорах на перекрестке Лермонтовского пр. - ул.Декабристов, пл.Тургенева через Садовую ул., Старопетергофском пр., д. 33, ул. Рузовская, д. 15, ул. Ефимова, д. 3.

Голосовое сопровождение сообщает, можно ли переходить дорогу, работает ли светофор, в каком направлении разрешено движение.

За 2019 год в Петербурге установят 928 устройств звуковой сигнализации на 115 адресах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в бетонный блок на Комендантском проспекте врезался автомобиль.

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