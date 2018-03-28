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Рабочие меняют лопнувшую трубу в Адмиралтейском районе

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Из-за прорыва трубы с кипятком движение по проезжей части ограничено.

Сегодня, 28 марта, в Столярном переулке, 16 в районе часа дня прорвало трубу с горячей водой. Сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В Адмиралтейском районе Петербурга, где проводились испытания теплосетей, произошел прорыв трубы с горячей водой.

По данным "Теплосети Санкт-Петербурга", дефект был обнаружен около 12.20 на трубе диаметром 500 мм. Движение транспорта ограничено от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы. Ремонт участка начнется после завершения испытаний. 

Сейчас на место работает много служб. Сотрудники все раскопали и устраняют проблему по замене трубы.

Видео: Piter.TV

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Теги: адмиралтейский район , прорвало трубу , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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