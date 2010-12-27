В Адмиралтейском районе появился "памятник мусору"

Арт-объект расположился на Рузовской улице.

В Адмиралтейском районе Петербурга 30 ноября появился новый арт-объект.

Необычные плиты в стене появились в доме № 31 по Рузовской улице. "Памятник мусору" установил стрит-артист под псевдонимом Lonesome_Grass.

"Кем мы сами останемся в летописи планеты, суждено ли нам взять свою эволюционную судьбу в свои руки и разорвать естественный цикл, или мы сойдем со сцены истории, оставив лишь многочисленные залежи самого массового и самого презираемого нами самими продукта культуры – мусора", – написал в своем Instagram автор.

Место для арт-объекта было выбрано не случайно. В этой стене присутствуют ископаемые моллюски.

Художник отметил, что свою композицию он расположил в стене там, где уже были утрачены плитки.

Ранее на Piter.TV: безумие "черной пятницы" стало темой для стрит-арта в Петербурге.

Фото: Lonesome_Grass / Instagram