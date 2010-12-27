Безумие "черной пятницы" стало темой для стрит-арта в Петербурге

Автором работы стал художник под псевдонимом РЧЕС НОЛЬ.

Piter.tv выяснил, что днем в пятницу, 29 ноября, у одного из домов по Весенней улице в Петербурге появился новый стрит-арт объект. Он посвящен "черной пятнице" и на нем изображены двое мужчин-борцов, между которыми оказался телевизор.

Как пишет на своей Instagram-странице автор работы, вчера прошла ровно неделя после "Всемирного дня отказа от покупок" – новой мировой традиции, пока не такой раскрученной в России. В настоящее время активно развиваются движения, агитирующие против "чёрных пятниц" и выступающие за разумное потребление. Однако существует конспирологическая теория, что популяризация такого рода отказа – это уловка, созданная для нагнетания конфликта между сторонниками и противниками таких акций.

"...Конфликта, разрядка которого естественным образом сублимируется в ещё большее потребление. Будто травля, борцов, или бойцовых псов, перед боем. Ведь при условие конфликта, покупка становится не просто удовлетворением подогретой рекламой потребности или реализацией примитивных и социальных установок. Да, в условие конфликта, покупка — это победа в дискурсивном поединке" – добавил РЧЕС НОЛЬ.

Художник отметил, что при наличии реальных скидок без предварительной накрутки и обмана в России, товар разлетался бы с ещё большей озверелостью.

"Возможно! Так может быть и з*****ь [отлично], что у нас нет реальных скидок?!" – подвел итог автор работы.

Piter.TV следил за ходом "черной пятницы" в Петербурге. Мы сделали подборку бесполезных акций и мемов, поговорили с маркетологом и сообщили, как из-за распродаж центр города встал в пробках и стоял в очередях у входа в метро.

Фото: РЧЕС НОЛЬ / Instagram