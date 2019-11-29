Из-за потока пассажиров вестибюль станции метро "Площадь Восстания"-2 закрыли на вход

Виной тому "черная пятница".

Вестибюль станции метро "Площадь Восстания"-2 закрыли на вход, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Речь идет о входе с Московского вокзала на Лиговском проспекте. На данный момент станция работает только на выход.

Ранее в 17:56 появилась информация о том, что станция работает с ограничением на вход из-за большого количества пассажиров. Причиной тому стала "Черная пятница", рядом со станцией "Площадь Восстания" находится несколько крупных торговых центров.

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Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK