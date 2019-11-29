  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:17
115
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Из-за потока пассажиров вестибюль станции метро "Площадь Восстания"-2 закрыли на вход

0 0

Виной тому "черная пятница".

Вестибюль станции метро "Площадь Восстания"-2 закрыли на вход, сообщила пресс-служба петербургского метрополитена. 

Речь идет о входе с Московского вокзала на Лиговском проспекте. На данный момент станция работает только на выход. 

Ранее в 17:56 появилась информация о том, что станция работает с ограничением на вход из-за большого количества пассажиров. Причиной тому стала "Черная пятница", рядом со станцией "Площадь Восстания" находится несколько крупных торговых центров.

Piter.TV рассказал о самых выгодных предложениях, а также о бесполезных скидках. 

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии