"Чёрная пятница" в Петербурге: где ловить самые крутые скидки

Глобальная распродажа пройдет в Северной столице с 29 ноября по 1 декабря.

В городе на Неве с 29 ноября по 1 декабря стартует глобальная распродажа "чёрная пятница". В России этот праздник скидок не пользуется такой популярностью, как в США. Однако, с каждым годом всё больше российских ТРК стараются изменить это. Piter.TV собрал самые интересные распродажи от петербургских брендов, магазинов и театров.

"Чёрная пятница" в петербургских ТРК

Глобальные скидки по-традиции придут в ТРК "Галерея" на площади Восстания. Магазин предлагает покупателям 70% скидки на одежду, аксессуары, духи и технику. Отмечается, что в дни распродажи ТРК будет работать до 00:00.

Аналогичная ситуация с часами работы и в петербургских магазинах МЕГА. Помимо скидок посетителям предложили вернуть 5% баллами MEGA Friends за покупки во всех магазинах МЕГИ и 10% - за покупки в ИКЕА.

А в ТК "Китай-город" на Выборгское шоссе устроят не только большую распродажу, но и угостят посетителей бесплатной фигурной сахарной ватой, выполненной в виде персонажей мультфильмов. Также магазин анонсировал на своей площадке выступление Наташи Королёвой.

"Вкусная" распродажа

Помимо скидок на вещи в Петербурге запустили акции на еду. В ней участвуют крупные фаст-фуд компании. Они предлагают скидки до 50% на отдельные позиции в меню. К масштабной акции подключилась и сеть супермаркетов "Ашан". Здесь скидки будут действовать не одну пятницу, а целых пять дней.

Культурная "чёрная пятница"

Дирекция театрально-зрелищных касс в Петербурге также подключилась к участию в "чёрной пятнице". Главная распродажа года стартует 26 ноября в театральных кассах и на сайте bileter.ru. Сервис предлагает спектакли со скидкой в 60%.

Среди мероприятий, на которые распространяются скидки есть шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ", спектакль "Мастер и Маргарита" и концерт на Стаса Михайлова и на Бориса Гребенщикова. В акции участвуют такие театры, как "Мастерская" п/р Г.Козлова, театр "Зазеркалье" и театр Комедии им. Н.П.Акимова.

Также в распродаже участвует Буквоед. Магазин предлагает купить книги с 20% скидкой. Правда, только на интренет-платформе 28 ноября 20:00 до 30 ноября 23:59 по Московскому времени.

"Пушистые" скидки

Среди участников тотальной распродажи оказались кролики, барашки, мулы, тибетские яки, лошади и пони, гуси и цесарки. Петербургские контактные зоопарки предлагают скидки в 50%. Заведение находится на берегу озера Изумрудное.

Кроме того, в канун "чёрной пятницы" петербуржцам предлагают скидку в 70% на конную прогулку по историческим лесам юго-запада Ленинградской области, где несколько веков назад охотились дворяне и даже цари.

Как отследить честность скидок на "чёрную пятницу"?

"Яндекс.Маркет" запустил собственный алгоритм по отслеживанию скидок. По словам разработчиков, система анализирует, как менялась цена товаров в магазине за последний месяц. Таким образом продавец не сможет ненадолго увеличить цену товара за пару дней до распродажи, а затем поставить на него "скидку".

На этой платформе также предлагается ассортимент под "чёрную пятницу". В акции участвуют все товары от ванны до колёс на машину.

Фото:pixabay, скриншот "Яндекс.Маркет", скриншот ТРК "Галерея", театр "Мастерская" п/р Г.Козлова