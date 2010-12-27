Традиционная "чёрная пятница" в России. Бесполезные скидки и мемы 

Глобальная распродажа пройдет в Северной столице с 29 ноября по 1 декабря.

В городе на Неве с 29 ноября по 1 декабря стартует глобальная распродажа "чёрная пятница". В соцсетях уже активно обсуждают самый главный день скидок. Вместо фотографий и видео с драками и огромными очередями среди пользователей царит уныние из-за "фальшивых" распродаж. Piter.TV собрал самые бесполезные скидки, которые предлагают нам магазины.

Находчивые продавцы

"Никогда такого не было и вот опять", шутят пользователи. Каждый год россияне замечают, как продавцы обманывают покупателей на "чёрную пятницу". Находчивые владельцы магазинов взвинчивают цены на товар за несколько дней до распродажи, а затем ставят на него скидку. Отметим, что иногда цена продукта со скидкой даже выше прежней стоимости.

Так на сайте OZON появились полотенца, которые "стоили" около 6 тысяч рублей. Продавец заботливо "снизил" цену до 500 рублей.

Кроме того, на сайте предлагается поистине царский комплект постельного белья со скидкой в 83%. До распродажи постельное бельё из обычной сатиновой ткани стоило 19 тысяч рублей. Отметим, что продавец предлагает этот комплект взять в кредит.

Также внимательные россияне заметили бесполезные скидки в разделе техника.

Реакция соцсетей

Пользователи шутят, что в России устраивают совершенно неправильные распродажи в "чёрную пятницу". Цены предлагается понижать не на технику и вещи, а на доширак и сухарики.

Также россияне с нетерпением ждут окончания глобальной распродажи. Они отмечают, что товары со "скидкой" им не по карману.

Как отследить честность скидок на "чёрную пятницу"?

"Яндекс.Маркет" запустил собственный алгоритм по отслеживанию скидок. По словам разработчиков, система анализирует, как менялась цена товаров в магазине за последний месяц. Таким образом продавец не сможет ненадолго увеличить цену товара за пару дней до распродажи, а затем поставить на него "скидку".