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В Адмиралтейском районе из-за сильного ветра дерево придавило иномарку
Сегодня, 19:12
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IRINA_CHALKINA
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В Адмиралтейском районе из-за сильного ветра дерево придавило иномарку

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Происшествие произошло на Конногвардейском бульваре.

Вечером 13 августа, на Конногвардейском бульваре из-за сильного ветра на одну из припаркованных машин упало дерево. В момент происшествия в машине никого не было.

На снимке, которым поделились прохожие видно, что удар пришелся на лобовое стекло и капот машины. У автомобиля много мелких повреждений и царапин.

По данным МЧС сегодня утром и днем ветер достигал 7-12 м/с, а ночью ожидается снижение до  4-9 м/с. 

Ранее мы писали о том, что около метро "Ладожская" сбили молодого человека.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

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Теги: в адмиралтейском районе дерево упало на машину , дерево упало на машину
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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