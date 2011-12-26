В Адмиралтейском районе из-за сильного ветра дерево придавило иномарку

Происшествие произошло на Конногвардейском бульваре.

Вечером 13 августа, на Конногвардейском бульваре из-за сильного ветра на одну из припаркованных машин упало дерево. В момент происшествия в машине никого не было.

На снимке, которым поделились прохожие видно, что удар пришелся на лобовое стекло и капот машины. У автомобиля много мелких повреждений и царапин.

По данным МЧС сегодня утром и днем ветер достигал 7-12 м/с, а ночью ожидается снижение до 4-9 м/с.

Ранее мы писали о том, что около метро "Ладожская" сбили молодого человека.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК