Поваленное ветром дерево раздавило микроавтобус во дворе на Вавиловых

На место прибыли спасатели освобождать машину от ствола.

Разгулявшийся в Петербурге ветер натворил дел: деревья и дорожные знаки в городе начали сваливаться под силой стихии. Во дворе на улице Вавиловых, 7 корпус 2, крупное дерево оказалось поваленным на припаркованный рядом оранжевый микроавтобус.

По словам очевидцев, пассажиров в машине не было, как и людей рядом, никто не пострадал. На место уже приехали спасатели разбираться с упавшим стволом. В соцсетях петербуржцы посочувствовали автовладельцу, в чьей машине из-за удара помяло крышу и вывернуло задние двери.

Некоторые жители двора, однако, порадовались, что машину вместе с деревом придется убрать: по их словам, автомобиль много лет стоит на одном месте и даже покрылся "плесенью".

Свершилось. Он как 5 лет если помню стоит там гниёт. Пришла пора его убирать эту помойку на свалку – заявил один петербуржец.

Наконец-то , бог услышал мои молитвы , живу в этом дворе , с парковкой проблемы , это труп только место занимал , может теперь уберут – поддержал другой.

Видео: на Киевской улице на машину упало дерево.

Фото: Александр Свейко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург \ "ВКонтакте