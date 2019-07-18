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В Адмиралтейском районе 17 пожарных тушили мусор в заброшенном здании
Сегодня, 19:10
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В Адмиралтейском районе 17 пожарных тушили мусор в заброшенном здании

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На борьбу с огнем отправились 17 спасателей и 4 пожарные машины.

В пятницу вечером, 3 июня, в Адмиралтейском районе Петербурга начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о возгорании поступило в 18:39 на пульт спасателей. На набережной Обводного канала в доме 134-136-138, корп. 67, загорелся мусор. По данным МЧС, на четвертом этаже неэксплуатируемого здания происходило горение мусора на площади 20 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 17 спасателей и 4 пожарные машины. В 19:07 его ликвидировали.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мусор, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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