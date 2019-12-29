Утром в Адлере горел рынок на площади 800 квадратных метров

Ранее сообщалось, что площадь пожара 500 квадратных метров.

Утром в Адлере загорелся рынок.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что в Адлере утром загорелся вещевой рынок. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 500 квадратных метров, но по уточненным данным площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К половине 10го спасателям удалось локализовать огонь.

На ликвидации пожара работали 45 человек и 13 единиц техники из них от МЧС России 31 человек и 9 единиц техники. О пострадавших не сообщается. Очевидцы из местных жителей сообщают, что пожар начался в магазине секондхенда. Продавцов в тот момент еще не было на работе.

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