В Майкопе упавшая из-за ветра остановка убила женщину

Получили травмы девушка и девочка.

В Майкопе остановка насмерть придавила женщину.

Накануне, 17 июня, В Майкопе (Адыгея) остановка общественного транспорта в микрорайоне Черемушки на перекрестке улиц Чкаловская и Депутатская рухнула и насмерть придавила женщину. Девушка 22 лет получила сильные переломы и находится в больнице, ее младшая сестра 11 лет получила незначительные травмы. После оказания помощи отправлена на амбулаторное лечение.

По сообщениям очевидцев, остановка рухнула из-за сильно порыва ветра.

Видео: ВК, МАЙКОП АДЫГЕЯ

Фото:БЕЛОРЕЧЕНСК