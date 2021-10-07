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В Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист

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У него остались двое детей.

В селе Абрау-Дюрсо погиб сорвавшийся со скалы мотоциклист. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

На опубликованном видео мужчина хотел проехать по узкой тропе, однако не удержался, упал с мотоцикла и сровался со скалы вниз. Инцидент произошел недалеко от базы отдыха "Лиманчик". Видео снял напарник мотоциклиста.

В результате инцидента мужчина скончался на месте от полученных травм. У него остались двое детей.

Ранее мы сообщали, что в Стамбуле прогремел взрыв.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: абрау-дюрсо, мотоциклист, падение, скала
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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