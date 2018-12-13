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МЧС ввели особый противопожарный режим в 22 регионах страны

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Еще 18 регионов режим введет частично.

В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим.  Еще в 18 регионах он введен частично, сообщил врио замглавы МЧС Виктор Яцуценко в ходе селекторного совещания.

Региональные ГУ МЧС должны будут стабилизировать и держать обстановку под контролем. По данным Яцуценко в 11 регионах из-за сильного ветра пал перешел на хозяйственные постройки и другие строения.

Основная часть пожаров зафиксирована в Республике Мордовия, Нижегородской и Самаркой областях. Рослесхоз сообщил, что на территории страны в настоящее время действует 51 очаг пожара общей площадью 7800 га.

Видео: Piter.tv

Теги: лесные пожары, мчс
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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