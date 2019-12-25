В 2023 году в Лодейном Поле появится детский центр эстетического развития

Подрядчик уже приступил к реконструкции здания на улице Ленина.

В 2023 году на месте старого объекта по улице Ленина в Лодейном Поле появится детский центр эстетического развития со школой искусств и молодежным центром. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В новом центре для детей будут доступны отделения театральной, хореографической, танцевальной и художественной студий, репетиционные залы и помещения для музыкальных занятий. Также дети смогут посещать занятия по экологии, биологии и молодежной политике. В центре появится и конференц-зал, библиотека и актовый зал. Учреждение рассчитано на 290 учеников.

Ранее в здании находились техникум, детский сад и, до недавнего времени, поликлиника. Подрядчик уже приступил к реконструкции – специалисты снесли кровлю и стены. В ближайшие время планируется возвести новые конструкции кровли, заняться перепланировкой внутренних помещений и пристроить новые корпуса.

Финансирование работ осуществляется с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта "Культура". Стоимость муниципального контракта составляет 450 млн рублей.

Ранее мы писали, что инвестор вложит 1,5 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти