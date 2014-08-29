В 2023 году сдадут третью очередь проблемного ЖК "ЛомоносовЪ"

Работы в третьем корпусе уже подходят к концу.

Строительство третьего и четвёртого корпусов ЖК "Ломоносовъ" взял на контроль комитет по строительству по поручению Беглова. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как рассказал председатеь комитета по строительству Игоря Креславского, достройка всегда требует больших финансовых вложений, но и этот вопрос удалось решить.

Работы в третьем корпусе уже подходят к концу. Ожидается, что его сдадут в марте следующего года. Сейчас специалисты монтируют лестничные марши и шахты лифтов. Также ведутся работы на фасадах, кровле, идет стяжка пола и монтаж радиаторов, а также отделка мест общего пользования. Эти работы выполнили на 95 процентов.

На сегодняшний день четвертый корпус ЖК возвели до пятого этажа. Строительство планируется завершить в 2023 году.

Фото: Piter.tv