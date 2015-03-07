Расходы на питание школьников-льготников в Петербурге увеличат на треть в следующем году

Рост цен на продовольственные товары заставлял правительство дважды повышать предельную стоимость бесплатного питания для льготников.

В понедельник, 24 октября, в пресс-службе Смольного сообщили, что расходы на питание школьников-льготников и учащихся колледжей утвердили. На это из бюджета выделят почти 9 млрд рублей, что на треть больше, чем в этом году.

На рабочем совещании глава города обратил внимание на нормы питания и подчеркнул, что для каждой возрастной группы увеличат калорийность рациона горячего питания. Губернатор призвал внимательно относиться на заявления родителей и их обращениям в социальных сетях.

Из-за роста цен на продовольственные товары в Смольном принимали решение повысить предельную стоимость бесплатного питания для льготников дважды. Это было необходимо, чтобы поддержать детей и сохранить стабильную работу предприятий социального питания.

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