Расходы на питание школьников-льготников в Петербурге увеличат на треть в следующем году

В понедельник, 24 октября, в пресс-службе Смольного сообщили, что расходы на питание школьников-льготников и учащихся колледжей утвердили. На это из бюджета выделят почти 9 млрд рублей, что на треть больше, чем в этом году.
На рабочем совещании глава города обратил внимание на нормы питания и подчеркнул, что для каждой возрастной группы увеличат калорийность рациона горячего питания. Губернатор призвал внимательно относиться на заявления родителей и их обращениям в социальных сетях.
Из-за роста цен на продовольственные товары в Смольном принимали решение повысить предельную стоимость бесплатного питания для льготников дважды. Это было необходимо, чтобы поддержать детей и сохранить стабильную работу предприятий социального питания.
Фото: Pxhere.com
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