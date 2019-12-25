В 2022 новостройки в России могут заметно подешеветь

Цены могут снизиться на 5-8%.

Эксперты прогнозируют резкое падение цен на квартиры в новостройках. Их стоимость может снизиться на 5-15%. Об этом пишут "Известия".

Участники рынка рассказали газете, что в 2020 году квартиры покупали не только россияне, которые хотят улучшить свои жилищные условия, но и инвесторы. Для последующей реализации было куплено около 20% квартир. Отмечается, что когда строительство будет завершено, это поможет замедлить рост цен. Такое мнение выразил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Он считает, что в 2022 году квартиры подешевеют на 5-8%.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев отмечает, что после ноября этого года стоимость жилья на некоторое время останется прежней. Однако пересмотрят цены, по его мнению, уже через 4-5 месяцев.

У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в десять и даже 15 процентов, — сказал эксперт.

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина считает, что девелоперы вновь станут предоставлять сезонные скидки.

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