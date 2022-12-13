В 2022 году после вмешательства петербургской прокуратуры более 900 детей-инвалидов обеспечили средствами реабилитации

Каждый год сотрудники прокуратуры направляют в суд более 1,5 тысячи исков в интересах несовершеннолетних.

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник в разговоре с "Петербургским дневником" сообщил, что в прошлом году были восстановлены права более 800 семей на получение ежемесячных соцвыплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Также благодаря надзорному ведомству 27 несовершеннолетних получили дорогостоящие лекарства стоимостью от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов. Вмешательство ведомства также позволило обеспечить средствами реабилитации более 900 детей-инвалидов.

Каждый год сотрудники прокуратуры направляют в суд более 1,5 тысячи исков в интересах несовершеннолетних.

Фото: pxhere.com