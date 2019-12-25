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В 2022 году начнется тестирование прототипа платформы цифрового рубля
Сегодня, 13:36
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В 2022 году начнется тестирование прототипа платформы цифрового рубля

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Сейчас идет разработка платформы.

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявил, что регулятор в январе 2022 года планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля.

Она подчеркнула, что сейчас платформа разрабатывается.

Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, тем не менее сначала мы проведем тестирование.

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка РФ

Она отметила, что тестирование будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные виды операций. Финансист отметила, платформа цифрового рубля является одним из ключевых проектов Банка России. Данный проект был внесен в Стратегию-2030 уже.

Фото: cbr.ru 

Теги: банк россии, тестирование прототипа платформы цифрового рубля, цифровой рубль
Категории: Новости России, Лента новостей,

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