В 2022 году начнется тестирование прототипа платформы цифрового рубля

Сейчас идет разработка платформы.

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявил, что регулятор в январе 2022 года планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля.

Она подчеркнула, что сейчас платформа разрабатывается.

Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, тем не менее сначала мы проведем тестирование. Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка РФ

Она отметила, что тестирование будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные виды операций. Финансист отметила, платформа цифрового рубля является одним из ключевых проектов Банка России. Данный проект был внесен в Стратегию-2030 уже.

Фото: cbr.ru