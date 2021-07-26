В 2022 году Ленобласть восстановила права около 3,5 тысяч обманутых дольщиков

Права еще двух тысяч граждан планируется восстановить до конца декабря.

В 2022 году Ленинградская область восстановила права около 3,5 тысяч обманутых дольщиков. Права еще двух тысяч граждан планируется восстановить до конца декабря. Об этом сообщила администрации региона.

Госстройнадзор региона 29 декабря рассматривает заявления на ввод в эксплуатацию четырех домов в ЖК "Щегловская усадьба", по одному корпусу в ЖК "Чистый ручей", "Материк" и "Радужный".

Если в начале 2022 года в едином реестре проблемных объектов находилось 234 дома, сегодня их количество сократилось до 139. 18 объектов введены в эксплуатацию, дольщикам 39 выплачены компенсации. Евгений Барановский, зампред правительства Ленинградской области

В 2022 году возобновлено строительство 44 проблемных объектов, которые будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года. Также при поддержке инвесторов возобновлено строительство двух объектов – ЖК "Ленинградская перспектива" и ЖК "Гамма".

Фото: Piter.tv