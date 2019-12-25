В 2021 году в одном из кварталов Колпино появится новое освещение

На реализацию проекта выделено 45,6 млн рублей.

В одном из кварталов Колпино к концу октября появится новое наружное освещение. Закупку, по итогам которой намечено, определить исполнителя работ, разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Проект будет реализован в квартале, ограниченном следующими улицами: Пролетарской, Красных Партизан, Павловской и Братьев Радченко.

Всего здесь намечено установить 255 светодиодных светильников. После этого специалисты восстановят пострадавшие в результате установки опор, прокладки кабелей газоны, щебеночные дорожки, бордюры.

Бюджет Петербурга выделяет на все эти работы 45,6 млн рублей.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 8 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Грузинской улице в Петербурге заменят фонари.

Фото: lensvet.spb.ru