На Грузинской улице в Петербурге заменят фонари

Специалисты установят на улице 12 металлических опор и 16 светильников.

Во Фрунзенском районе Петербурга начались работы по реконструкции наружного освещения на Грузинской улице. Новые фонари появятся от соединительной линии Октябрьской железной дороги до улицы Салова. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Специалисты установят на улице 12 металлических опор и 16 светильников. Линии электроснабжения проложат в кабельных канализациях.

Ожидается, что работы завершатся до конца 2021 года.

Ранее в Приморском районе установили новое освещение. В этом квартале установили около сотни опор и более 130 светильников.

Фото: Piter.tv