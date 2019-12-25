В 2021 году привлекли к ответственности 127 рыбаков с Финского залива

Самый большой штраф можно заплатить за ловлю атлантического лосося.

C начала 2021 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности 127 граждан, которые незаконно добывали рыбу. Общая сумма штрафов составила почти 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Были изъяты 517 рыб общей массой 78 кг. 22 кг из них составлял судак, который считается особо ценным. Рейды в акватории Финского залива в весенний период проводятся регулярно.

Рыбакам напоминают, что ловить судака и леща с 20 мая по 30 июня запрещено. С распаления льда до 15 июня также под запретом вылов всех видов рыб в бухтах Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая. Ограничения связаны с нерестом рыб.

Штраф за 1 экземпляр семги составляет 13657 рублей, сига — 4572 рубля, судака — 3305 рублей.

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Фото: пресс-служба ФСБ по СПб и ЛО