В 2021 году планируется расселить 1400 коммунальных квартир

Жилищные условия улучшат 3500 семей.

В следующем году в Петербурге планируется расселить 1400 коммунальных квартир, жилищные условия улучшат 3500 семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Ранее социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлялись отдельным городским очередникам, готовым переехать, но квартира полностью не расселялась. Теперь средства будут выделять только тем, кто готов расселиться всей квартирой.

С 2008 года в Петербурге действует целевая программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге". За эти годы расселено более 50000 квартир, жилищные условия улучшили 117 тысяч семей. На сегодняшний день в городе 65 тысяч коммунальных квартир, в них живут 218 тысяч семей.

Фото: Piter.tv