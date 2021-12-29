В 2021 году операторы службы 112 приняли почти 4 млн экстренных вызовов от петербуржцев

Чаще всего в службу звонили по поводу ДТП – более 213 тысяч обращений.

За прошлый год в службу 112 поступило около 3,8 млн экстренных вызовов, а также СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

В среднем в сутки операторы принимали около 10,4 тысячи вызовов. Максимальное количество сообщений было зафиксировано 24 июня – 18 тысяч. Из общего числа обращений более 1 млн вызовов были направлены в скорую медицинскую помощь, в полицию – около 900 тысяч вызовов, в пожарно-спасательную службу – более 85 тысяч обращений и более 24 тысяч – в службу газа. Еще почти 173 тысячи вызовов были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам. Остальные обращения были фейковыми.

Алгоритм действий прост: человек звонит в службу, после чего оператор уточняет у него адрес, суть проблемы и передает информацию в профильную экстренную службу (пожарно-спасательная служба, полиция, скорая помощь и другие). Операторы принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Все звонки бесплатные. Служба работает ежедневно и круглосуточно.

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