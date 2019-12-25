За год "Россети Ленэнерго" модернизировали более 300 высоковольтных линий электропередачи

Это позволило обеспечить надежность электроснабжения 118 системообразующих организаций города и области.

В этом году компания "Россети Ленэнерго" в целях повышения надежности электроснабжения потребителей модернизировали 334 воздушных линий электропередачи на территории города и области.

Так, заменили 116 опор системообразующих ЛЭП: 41 опора на воздушных линиях 110 кВ и 75 опор на линиях 35 кВ. Также были установлены железобетонные опоры на секционированных стойках, металлические решетчатые и многогранные опоры. Кроме того, специалисты заменили 70,6 км провода на воздушных линиях, заменили дефектные участки проводов и грозозащитного троса, заменили изоляторы, усилили опоры.

Отмечается, что программа ремонта на этот год выполнена полностью. Благодаря проведенным работам надежность электроснабжения 118 организаций, в том числе ОАО "РЖД" и ПАО "Новатэк".

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